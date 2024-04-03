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10:30, 3 апреля 2024Силовые структуры

Подложившего газовый баллон на рельсы россиянина обвинили в теракте

В Калининграде мужчина подложил газовый баллон на рельсы, прошла эвакуация

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в совершении теракта по указанию украинских кураторов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Утром 2 апреля произошло ЧП на железной дороге. Следовавший из Советска поезд наехал на газовый баллон, который лежал на рельсах. В результате колеса первого вагона сошли с путей, из-за разгерметизации баллона пришлось эвакуировать 207 пассажиров, обошлось без пострадавших. Днем движение на железной дороге было восстановлено.

По горячим следам полицейские установили подозреваемого. Им оказался житель поселка Константиновка. На допросе он заявил, что безработный, поэтому хотел остановить движение поездов, чтобы пассажиры опоздали на работу. Однако правоохранители не верят его словам. Против задержанного возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее стало известно, что Второй западный окружной военный суд Москвы рассмотрит первое в истории уголовное дело о диверсионном сообществе, использовавшем детей для реализации своих целей. Фигурантами стали Евгений Заичкин и Кирилл Горьков из поселка Селятино Нарофоминского городского округа Подмосковья, предварительное слушание назначено на 10 апреля.

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      Любовь Ширижик
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