Легионер «Спартака» рассказал о трудностях после переезда в Москву

Легионер «Спартака» Дуарте рассказал, что первые месяцы в Москве дались тяжело

Легионер «Спартака» Алексис Дуарте рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после переезда в Москву. Его слова приводит «Чемпионат».

«Для меня сейчас самое важное, что я как следует освоился и чувствую себя комфортно. Потому что первые месяцы дались довольно тяжело. Из-за языкового барьера? В первую очередь», — заявил он. Парагвайский футболист добавил, что также не сразу привык к холодной погоде.

Дуарте играет за московский клуб с января 2023 года. В составе красно-белых он провел 31 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее албанский защитник московского «Локомотива» Марио Митай рассказал о восприятии русских на Западе. «Скажу честно: у меня был стереотип, что русские парни — суровые, жесткие мужики, которые практически всегда молчат. На Западе все так думают. Но этот миф разбился вдребезги в первый же мой день в России», — отметил он.