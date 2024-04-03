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13:08, 3 апреля 2024Спорт

Легионер «Спартака» рассказал о трудностях после переезда в Москву

Легионер «Спартака» Дуарте рассказал, что первые месяцы в Москве дались тяжело

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Легионер «Спартака» Алексис Дуарте рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после переезда в Москву. Его слова приводит «Чемпионат».

«Для меня сейчас самое важное, что я как следует освоился и чувствую себя комфортно. Потому что первые месяцы дались довольно тяжело. Из-за языкового барьера? В первую очередь», — заявил он. Парагвайский футболист добавил, что также не сразу привык к холодной погоде.

Дуарте играет за московский клуб с января 2023 года. В составе красно-белых он провел 31 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее албанский защитник московского «Локомотива» Марио Митай рассказал о восприятии русских на Западе. «Скажу честно: у меня был стереотип, что русские парни — суровые, жесткие мужики, которые практически всегда молчат. На Западе все так думают. Но этот миф разбился вдребезги в первый же мой день в России», — отметил он.

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      Дарья Коршунова
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