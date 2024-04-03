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10:46, 3 апреля 2024Россия

Матвиенко высказалась о наказании для террористов из «Крокуса»

Матвиенко: виновные в теракте в «Крокусе» не уйдут от наказания в любых странах

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Исполнители и заказчики теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» не уйдут от наказания в любой стране. Об этом на заседании Совфеда заявила его спикер Валентина Матвиенко, трансляция ведется на сайте верхней палаты парламента.

«Все причастные к этому чудовищному террористическому акту, безусловно, понесут заслуженное самое суровое показание — и непосредственные исполнители и их пособники, и заказчики терактов, в каких бы странах и под какими масками они бы ни скрывались», — сказала Матвиенко.

Парламентарий также отметила уровень профессионализма правоохранителей и Федеральной службы безопасности, которые задержали исполнителей теракта в Брянской области.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.

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      Анастасия Шейкина
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