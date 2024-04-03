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08:30, 3 апреля 2024Забота о себе

Мужчины обсудили главные скрываемые от жен тайны

Фото: PxHere

Хранящие от жен секреты мужчины поделились своими историями. Свои главные тайны они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из пользователей рассказал, что хранит тайные подарки для жены на всякий случай. Их он дарит, если случайно забудет о какой-нибудь дате или если у партнерши будет плохое настроение.

Она так и не поняла, откуда у меня каждый раз берется маленький подарок. Обычно у меня два-три в запасе: милые носочки, обычные и пушистые, какое-нибудь LEGO, что-нибудь по теме Гарри Поттера, наборы шоколадок

JWBailsпользователь Reddit

Другой мужчина скрывает от супруги настоящие объемы семейных долгов.

Она вылечилась от рака, и последнее, чего я бы хотел — это расстроить ее тем, сколько мы на самом деле должны

Infinite-Proof3053пользователь Reddit
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Еще один пользователь признался, что предпочитает не рассказывать жене о своих пищевых привычках.

Год назад я прятал пустые бутылки повсюду в доме. 11 месяцев трезвости, и теперь я боюсь, что она найдет все пустые пакеты из-под фастфуда в моей машине

Standgeblasenпользователь Reddit

Ранее мужчины перечислили сильнее всего их удивившие бытовые привычки своих избранниц. Для многих пользователей неожиданностью стало отношение женщин к бюстгальтерам.

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      Александра Лисица
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