Назван малоизвестный признак рака кишечника

Онколог Майкл Чиккини предупредил, что одно изменение формы стула может указывать на развитие колоректального рака. Малоизвестный симптом опасного заболевания он назвал HuffPost.

Чиккини указал: если толщина испражнений уменьшилась до объема карандаша, это является тревожным сигналом. «Как правило, это происходит, если опухоли присутствуют в конце толстой кишки или если они выстилают всю внутреннюю часть толстой кишки и сужают пространство через которое проходит стул», — объяснил Чеккини.

Онколог отметил, что немногие знают о названом им симптоме, но его появление свидетельствует о необходимости срочно посетить врача. Он добавил, что более распространенными признаками рака кишечника являются кровь в стуле и боль в животе, часто заболевание протекает незаметно.

Для того, чтобы на ранней стадии выявить заболевание, Чеккини призвал после 45 лет регулярно проходить медицинские осмотры. Также следует быть более внимательными к здоровью тем, у кого есть хронические заболевания кишечника или в семейной истории были случаи онкологических болезней, считает врач.

Ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии Олег Кит рассказал, что выявленный на ранних стадиях рак кишечника излечим в 90 процентах случаев. По его словам, сложность заключается в том, что болезнь протекает незаметно и пациенты поздно обращаются к врачам.