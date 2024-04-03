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16:30, 3 апреля 2024Забота о себе

Назван малоизвестный признак рака кишечника

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Онколог Майкл Чиккини предупредил, что одно изменение формы стула может указывать на развитие колоректального рака. Малоизвестный симптом опасного заболевания он назвал HuffPost.

Чиккини указал: если толщина испражнений уменьшилась до объема карандаша, это является тревожным сигналом. «Как правило, это происходит, если опухоли присутствуют в конце толстой кишки или если они выстилают всю внутреннюю часть толстой кишки и сужают пространство через которое проходит стул», — объяснил Чеккини.

Онколог отметил, что немногие знают о названом им симптоме, но его появление свидетельствует о необходимости срочно посетить врача. Он добавил, что более распространенными признаками рака кишечника являются кровь в стуле и боль в животе, часто заболевание протекает незаметно.

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Для того, чтобы на ранней стадии выявить заболевание, Чеккини призвал после 45 лет регулярно проходить медицинские осмотры. Также следует быть более внимательными к здоровью тем, у кого есть хронические заболевания кишечника или в семейной истории были случаи онкологических болезней, считает врач.

Ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии Олег Кит рассказал, что выявленный на ранних стадиях рак кишечника излечим в 90 процентах случаев. По его словам, сложность заключается в том, что болезнь протекает незаметно и пациенты поздно обращаются к врачам.

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      Екатерина Улитина
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