Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
1:0
Завершен
Локомотив М
Fonbet Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Дарья Касаткина
Сегодня
22:30 (Мск)
Эшлин Крюгер
Чарльстон
Балтика
0:1
2-й тайм
live
ЦСКА
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ)
Спартак М
Сегодня
20:30 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ)
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
18:59, 3 апреля 2024Спорт

Назван способ правильно подобрать тренировку по типу телосложения

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Журналисты Men Today назвали способ правильно подобрать тренировку по типу телосложения. Об этом сообщается на сайте издания.

К первому типу относятся эктоморфы — люди с худощавым телосложением, которым тяжело набирать мышечную массу и жировую ткань из-за быстрого обмена веществ. Таким людям стоит обратить внимание на велоспорт, плавание, восточные единоборства или танцы.

Ко второму типу относятся мезоморфы — люди со средним телосложением, при котором мышечная ткань преобладает над жировой. Им подойдут гимнастика, теннис, бодибилдинг, а также единоборства. Последний тип — эндоморфы, к которому относятся люди тучного телосложения. Им рекомендованы аэробные тренировки.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка назвала причины отсутствия эффективности в тренировках. Специалист заявила, что многие слишком увлекаются процессом, из-за чего вырабатывают неправильный режим тренировок. Другой причиной могут быть некачественные тренировки, в которых не рассчитаны нагрузка, тип и время.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики нагрянули с обысками в российскую IT-компанию. Как это связано с украинскими хакерами?

      Ида Галич пожаловалась на травлю

      Лучшие гиды России назвали любимые места для путешествий по стране

      В военном кабмине Израиля призвали согласовать дату досрочных выборов в стране

      В США назвали имена виновников начала конфликта на Украине

      Песков прокомментировал слова Зеленского о мобилизации в России

      Глава Минобороны Франции отверг связь теракта в «Крокусе» с Украиной

      Известная российская актриса показала фото без штанов

      Более 20 иностранцев создали ОПГ по торговле наркотиками в российском регионе

      Власти сообщили о неоднократных атаках на поселок в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше