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19:35, 30 ноября 2023Спорт

Названы причины отсутствия эффективности в тренировках

Фото: Meghan Holmes / Unsplash

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка назвала причины отсутствия эффективности в тренировках. Ее слова приводит Men Today.

Специалист заявила, что многие слишком увлекаются процессом, из-за чего вырабатывают неправильный режим тренировок, игнорируют требования безопасности, получают случайные травмы и вредят здоровью. Другой причиной могут быть некачественные тренировки, в которых не рассчитаны нагрузка, тип и время.

Чтобы не допустить состояния перетренированности, эксперт посоветовала обращать внимание на чрезмерную болезненность мышц, неутолимую жажду, непривычно высокий или низкий пульс в состоянии покоя, проблемы со сном, а также снижение полового влечения.

Ранее тренер Максим Сливак рассказал о влиянии регулярных занятий фитнесом на женское либидо. Он заявил, что регулярные тренировки положительно влияют на выносливость, увеличивая уровень энергии у женщин. Это позволяет им чувствовать себя активнее и энергичнее в интимной сфере.

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      Анастасия Борисова
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