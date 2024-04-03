Инженера рудника «Пионер» отправили под стражу

Суд арестовал главного инженера рудника «Пионер» в Амурской области

Начало событий в новости Второго сотрудника Ростехнадзора арестовали после обрушения на руднике «Пионер»

Суд арестовал главного инженера рудника «Пионер» в Амурской области, обвиняемого в нарушении требований безопасности, в результате чего в шахтах оказались заблокированы работающие там горняки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 19 мая 2024 года.

Ранее 3 апреля Благовещенский городской суд отправил в СИЗО до 25 мая старшего инспектора и замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора. Также под стражу взят управляющий директор рудника.

По версии следствия, они в 2022 и 2023 годах во время плановых проверок не выявили грубых нарушений законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

1 апреля было принято решение о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер» в Амурской области. 18 марта там произошло обрушение, под завалами оказались заблокированы 13 горняков. Как сообщил директор Алексей Афанасьев, все пустоты, где могли бы укрыться рабочие, заполнены водой, глиной и льдом.