Второго сотрудника Ростехнадзора арестовали после обрушения на руднике «Пионер»

После ЧП на руднике «Пионер» арестовали второго сотрудника Ростехнадзора

Благовещенский городской суд арестовал старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора, обвиняемого в халатности после ЧП на руднике «Пионер». Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что сторона защиты просила в суде отправить их подопечного под домашний арест. Однако суд поместил обвиняемого под стражу до 25 мая.

Ранее суд арестовал по этому делу замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.

По версии следствия, подозреваемые в 2022 и 2023 годах во время плановых проверок не выявили грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате осуществлялось обслуживание опасного производственного объекта с грубыми нарушениями.

1 апреля стало известно о прекращении спасательной операция на руднике «Пионер» в Амурской области. 18 марта там произошло обрушение, под завалами оказались заблокированы 13 горняков. Как сообщил директор Алексей Афанасьев, все пустоты, где могли бы укрываться рабочие, заполнены водой, глиной и льдом.