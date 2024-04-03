После обрушения на руднике «Пионер» арестован сотрудник Ростехнадзора

После ЧП на руднике «Пионер» арестовали одного сотрудников Ростехнадзора

Благовещенский городской суд отправил замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора, обвиняемого в халатности после ЧП на руднике «Пионер», под стражу до 25 мая. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Уточняется, что сторона защиты просила в суде отправить их подопечного под домашний арест. Обвиняемый свою вину не признает. Прокуратура региона поддержала ходатайство следствия.

Ранее 1 апреля стало известно о прекращении спасательной операция на руднике «Пионер» в Амурской области. 18 марта там произошло обрушение, под завалами оказались заблокированы 13 горняков. Как сообщил директор Алексей Афанасьев, все пустоты, где могли бы укрываться рабочие, заполнены водой, глиной и льдом.