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06:32, 3 апреля 2024Силовые структуры

После обрушения на руднике «Пионер» арестован сотрудник Ростехнадзора

После ЧП на руднике «Пионер» арестовали одного сотрудников Ростехнадзора

Фото: СК РФ / РИА Новости

Благовещенский городской суд отправил замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора, обвиняемого в халатности после ЧП на руднике «Пионер», под стражу до 25 мая. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Уточняется, что сторона защиты просила в суде отправить их подопечного под домашний арест. Обвиняемый свою вину не признает. Прокуратура региона поддержала ходатайство следствия.

Ранее 1 апреля стало известно о прекращении спасательной операция на руднике «Пионер» в Амурской области. 18 марта там произошло обрушение, под завалами оказались заблокированы 13 горняков. Как сообщил директор Алексей Афанасьев, все пустоты, где могли бы укрываться рабочие, заполнены водой, глиной и льдом.

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      Юлия Мискевич
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