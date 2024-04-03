Шойгу заявил о необходимости довести до конца расследование о теракте

МО РФ: Шойгу заявил Лекорню, что расследование теракта будет доведено до конца

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню подчеркнул необходимость довести до конца расследование о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Минобороны.

«Сергей Шойгу подчеркнул, что начатое в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холле" расследование будет безусловно доведено до конца, а все виновные будут наказаны», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Шойгу указал французскому коллеге на украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле».

Лекорню решительно осудил теракт и заявил, что у Франции нет данных о связи теракта с Украиной.

