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18:14, 3 апреля 2024Мир

США отказались расследовать удар Израиля по гумконвою

Кирби: США не будут расследовать авиаудар Израиля по гумконвою в секторе Газа

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США не будут расследовать авиаудар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сотрудникам благотворительной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

«У нас нет планов проведения отдельного расследования», — заявил представитель Белого дома.

Кирби подчеркнул, что Белый дом не станет давать комментарии по поводу удара по гумконвою, а также отметил, что власти Израиля уже проводят расследование относительно инцидента.

2 апреля сообщалось, что семь сотрудников некоммерческой организации WCK, предоставляющей продовольствие в зонах бедствий, пострадали в результате удара Израиля по гумконвою в секторе Газа. В ЦАХАЛ случившееся назвали ошибкой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после этого случая пообещал следить, чтобы подобные удары по мирным людям в анклаве не повторялись.

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      Лина Пивоварова
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