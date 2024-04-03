США отказались расследовать удар Израиля по гумконвою

Кирби: США не будут расследовать авиаудар Израиля по гумконвою в секторе Газа

США не будут расследовать авиаудар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сотрудникам благотворительной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

«У нас нет планов проведения отдельного расследования», — заявил представитель Белого дома.

Кирби подчеркнул, что Белый дом не станет давать комментарии по поводу удара по гумконвою, а также отметил, что власти Израиля уже проводят расследование относительно инцидента.

2 апреля сообщалось, что семь сотрудников некоммерческой организации WCK, предоставляющей продовольствие в зонах бедствий, пострадали в результате удара Израиля по гумконвою в секторе Газа. В ЦАХАЛ случившееся назвали ошибкой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после этого случая пообещал следить, чтобы подобные удары по мирным людям в анклаве не повторялись.