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21:21, 3 апреля 2024Спорт

Тренер «Локомотива» захотел подать в отставку

«Чемпионат»: тренер «Локомотива» Михаил Галактионов захотел подать в отставку
Михаил Галактионов

Михаил Галактионов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов захотел подать в отставку. Об этом стало известно «Чемпионату».

По информации источника, руководство клуба против ухода тренера и попробует уговорить его доработать действующий контракт, срок которого истекает летом 2023 года. Отмечается, что кандидатами на замену могут стать Станислав Черчесов и Марко Николич.

Ранее 3 апреля «Локомотив» вылетел в четвертьфинале Кубка России Пути Регионов. Команда проиграла екатеринбургскому «Уралу» со счетом 0:1. После матча Галактионов заявил, что будет инициировать встречу с руководством клуба после вылета команды из турнира.

Тренер возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда заняла восьмое место в прошлом сезоне чемпионата России.

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      Анастасия Борисова
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