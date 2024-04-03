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16:59, 3 апреля 2024Бывший СССР

Украина получит миллионы евро от Финляндии

Украина получит от Финляндии 290 миллионов евро на развитие и восстановление

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина получит от Финляндии 290 миллионов евро (более 28,8 миллиарда рублей) на развитие и восстановление. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Хельсинки выделят Киеву данную сумму в соответствии с готовящимся четырехлетним планом поддержки Украины. Соответствующее решение предусмотрено рассчитанным на десять лет соглашением по безопасности, которое 3 апреля подписали президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб.

Суммарно с начала конфликта Киев получил от Хельсинки почти 2 миллиарда евро (порядка 200 миллиардов рублей). Из них только военная помощь в 2024 году, по словам Зеленского, составила 400 миллионов евро (свыше 39,8 миллиарда рублей).

Ранее Стубб анонсировал отправление Украине очередного пакета военной помощи. Его размер составит 188 миллионов евро (более 18,7 миллиарда рублей). Уточняется, что в него войдет оборонная техника.

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      Екатерина Грищенко
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