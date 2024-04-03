В МОК уточнили требования по нейтральной форме россиян на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет (МОК) уточнил требования по нейтральной форме россиян на Олимпиаде-2024. Организацию цитирует ТАСС.
«Поскольку нейтральные спортсмены будут выступать индивидуально, им не требуется единая форма. Однако соревновательная и внесоревновательная одежда должна соответствовать единым рекомендациям», — заявили в МОК.
Отмечается, что данные рекомендации изложены в «Принципах участия для индивидуальных нейтральных спортсменов», которые были утверждены исполкомом МОК 8 декабря 2023-го.
Ранее в МОК рассказали, что россияне будут иметь такие же права, как и другие олимпийцы.
В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.