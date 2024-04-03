В МОК уточнили требования по нейтральной форме россиян на Олимпиаде

МОК не будет требовать от россиян единой нейтральной формы на Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет (МОК) уточнил требования по нейтральной форме россиян на Олимпиаде-2024. Организацию цитирует ТАСС.

«Поскольку нейтральные спортсмены будут выступать индивидуально, им не требуется единая форма. Однако соревновательная и внесоревновательная одежда должна соответствовать единым рекомендациям», — заявили в МОК.

Отмечается, что данные рекомендации изложены в «Принципах участия для индивидуальных нейтральных спортсменов», которые были утверждены исполкомом МОК 8 декабря 2023-го.

Ранее в МОК рассказали, что россияне будут иметь такие же права, как и другие олимпийцы.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.