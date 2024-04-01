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15:03, 1 апреля 2024Спорт

В МОК высказались о поддержке россиян на Олимпийских играх-2024

МОК предоставит российским атлетам жилье и логистическую поддержку на Играх-2024
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит жилье российским атлетам на Олимпийских играх-2024. Заявление организации приводит ТАСС.

В МОК рассказали, что россияне будут иметь такие же права, как и другие олимпийцы. «Индивидуальные нейтральные спортсмены имеют право на проживание в Олимпийской деревне (или деревнях-спутниках, если применимо), а также на логистическую поддержку, необходимую для их участия в Играх», — отмечается в сообщении.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Играх. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал МОК из-за отсутствия реакции на эти высказывания.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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