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17:26, 3 апреля 2024Россия

В России отреагировали на новые угрозы Крымскому мосту со стороны Украины

Сенатор Цеков о возможных атаках Украины на Крымский мост: пустая трата времени

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В случае попытки вновь атаковать Крымский мост Киев впустую потеряет время. Так на угрозы отреагировал сенатор Сергей Цеков в беседе с News.ru.

Ранее о подготовке новых атак на объект сообщила британская газета The Gardian по ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

По словам Цекова, на полуострове после предыдущих атак была проделана работа по повышению защищенности Крымского моста от возможных посягательств. В частности, в прилегающей к мосту акватории были натянуты боновые заграждения.

Сенатор заявил, что Керченский мост не является единственным способом связи Крыма с остальной Россией, и на Украине ошибаются, полагая, что выведение моста из строя серьезно нарушит логистику полуострова.

Само намерение Украины атаковать мост политик объяснил желанием «показать, что чего-то могут». С учетом складывающейся ситуации Киеву лучше думать о мире, заключил он.

2 апреля на Украине уволили замглавы МИД страны Эмину Джапарову, которая в феврале 2024 года заявила о желании уничтожить Крымский мост и дать городам полуострова крымскотатарские названия.

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