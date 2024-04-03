Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:03, 3 апреля 2024Бывший СССР

Военный эксперт рассказал об особенностях стратегии России в зоне СВО

Военный эксперт Глазунов: стратегия ВС РФ на СВО заключается в сокращении потерь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Особенности стратегии российских сил в зоне специальной военной операции (СВО) заключаются в сохранении жизней бойцов, утверждает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он также рассказал о главных целях Москвы на поле боя.

«Основная стратегия — это сократить количество потерь личного состава. Мы двигаемся медленно, но командование бережет людей, не позволяет мясные штурмы, чтобы выполнить задачу. Здесь идут бои по определенным правилам, чтобы не было больших потерь среди личного состава. В отличие от Украины, где подобные атаки и мясные штурмы были при [экс-главнокомандующем украинской армией Валерии] Залужном, у нас такого нет. В начале у нас работает авиация, потом артиллерия, потом танки, потом уже идет пехота. Пускай это не так быстро, но тактика — сохранить личный состав и выполнить задачу», — сказал он.

Противник выдыхается постепенно, пускай и процесс с нашей медленной стратегией и затягивается. Они еще могут сопротивляться, идти в какие-то контрнаступления, но боеспособности, снарядов и авиационной поддержки у них все меньше и меньше

Олег Глазуноввоенный эксперт

Также военный эксперт отметил, что основные цели российских сил находятся на юге Украины.

«Главная стратегическая цель наша — взять Одессу и Николаев. Если брать на сегодняшний день стратегические цели — это окончательно взять Донецкую и Луганскую области, Запорожскую область, взять Часов Яр, а после выйти на Краматорск и Славянск», — заключил Олег Глазунов.

2 апреля советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский допустил начало боев за Часов Яр в ближайшее время. Он утверждает, что город начал терять стратегическое значение для Киева из-за продвижения российских сил.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Сильнейшее за 25 лет землетрясение произошло близ Тайваня. Цунами достигло Японии, в Китае наивысший уровень опасности

      Родственникам погибших в «Крокусе» назначили более 66 пенсий

      На Тайване восемь человек оказались заблокированы в частично обрушившемся доме

      Военный эксперт рассказал об особенностях стратегии России в зоне СВО

      Россиянка описала отдых на острове Таиланда фразой «русская речь повсюду»

      Голая женщина отобрала электрошокер у полицейского и выстрелила в него

      Стесняющимся заниматься оральным сексом людям дали совет

      Названо количество пострадавших из-за землетрясения на Тайване

      Израиль назвал ошибкой удар по гумконвою в Газе

      Байден и Трамп вышли в лидеры на праймериз в Нью-Йорке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше