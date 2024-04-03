Военный эксперт рассказал об особенностях стратегии России в зоне СВО

Военный эксперт Глазунов: стратегия ВС РФ на СВО заключается в сокращении потерь

Особенности стратегии российских сил в зоне специальной военной операции (СВО) заключаются в сохранении жизней бойцов, утверждает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он также рассказал о главных целях Москвы на поле боя.

«Основная стратегия — это сократить количество потерь личного состава. Мы двигаемся медленно, но командование бережет людей, не позволяет мясные штурмы, чтобы выполнить задачу. Здесь идут бои по определенным правилам, чтобы не было больших потерь среди личного состава. В отличие от Украины, где подобные атаки и мясные штурмы были при [экс-главнокомандующем украинской армией Валерии] Залужном, у нас такого нет. В начале у нас работает авиация, потом артиллерия, потом танки, потом уже идет пехота. Пускай это не так быстро, но тактика — сохранить личный состав и выполнить задачу», — сказал он.

Противник выдыхается постепенно, пускай и процесс с нашей медленной стратегией и затягивается. Они еще могут сопротивляться, идти в какие-то контрнаступления, но боеспособности, снарядов и авиационной поддержки у них все меньше и меньше Олег Глазунов военный эксперт

Также военный эксперт отметил, что основные цели российских сил находятся на юге Украины.

«Главная стратегическая цель наша — взять Одессу и Николаев. Если брать на сегодняшний день стратегические цели — это окончательно взять Донецкую и Луганскую области, Запорожскую область, взять Часов Яр, а после выйти на Краматорск и Славянск», — заключил Олег Глазунов.

2 апреля советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский допустил начало боев за Часов Яр в ближайшее время. Он утверждает, что город начал терять стратегическое значение для Киева из-за продвижения российских сил.

