Зеленский ответил на обвинения ООН в атаках на НПЗ приглашением посетить Харьков

Зеленский пригласил представителей ООН в Харьков после обвинений в атаках на НПЗ

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на обвинения ООН в адрес Украины за атаку на гражданскую инфраструктуру России пригласил представителей организации в Харьков. Его слова приводит «РБК-Украина» в Telegram.

«Ну тут очень просто могу этим организациям ответить в принципе. Мне кажется, для того, чтобы в конце концов понять как выжить в Харькове, как людям жить без света без воды, надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия кроме силы ничего не понимает», — заявил он на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.

Ранее официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик от лица организации осудил атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Татарстане. Он отметил, что ООН призывает прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру.

Во вторник, 2 апреля, украинские беспилотники впервые с начала боевых действий атаковали Татарстан. Регион находится примерно в 1,5 тысячи километров от границы с Украиной. Дроны пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске.