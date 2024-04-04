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18:16, 4 апреля 2024Экономика

Генпрокуратура опровергла остановку работы предприятий «Макфы»

ГП: данные об остановке работы «Макфы» неверны, вброшены с целью повлиять на суд

Фото: Ахметов Вадим / URA.RU / TASS

Предприятия группы «Макфа» не остановили свою работу, они продолжают действовать в штатном режиме. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры (ГП) России Андрей Иванов, передает РИА Новости.

Распространенная информация о приостановке деятельности предприятий не соответствует действительности, отметил он. По его словам, принятые меры не препятствуют выплате зарплаты работникам, производству и реализации товара, а также исполнению холдингом обязательств.

«Это, скорее, PR-фантазии некоторых юристов, растиражированные СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга», — говорится в сообщении.

Иванов напомнил, что бенефициары холдинга находятся в международном розыске.

Ранее Генпрокуратура подала в Центральный районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций крупнейшего в России производителя — АО «Макфа».

По иску Генпрокуратуры об изъятии «Макфы» у экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича арестованы активы на 100 триллионов рублей. Судебные приставы наложили арест на все движимое и недвижимое имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа». Мера коснулась всех обособленных предприятий.

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