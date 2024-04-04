Глава Федерации борьбы России оценил недопуск чемпиона к отбору на Олимпиаду

Мамиашвили призвал не делать трагедию из недопуска Садулаева к отбору на ОИ-2024

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оценил недопуск двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к лицензионному отборочному турниру на Игры 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Мамиашвили призвал не делать из этого трагедию. При этом он рассказал, что Садулаев недавно восстановился после тяжелой травмы, привел себя в блестящую форму и ставил перед собой большие задачи.

О недопуске Садулаева стало известно ранее 4 апреля. В Объединенном мире борьбы рассказали, что причиной стала поддержка спортсменом специальной военной операции. Также на отстранение повлияло то, что Садулаев состоит в спортивном обществе «Динамо».

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.