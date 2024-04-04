Борца Абдулрашида Садулаева не допустили к лицензионному олимпийскому турниру

Борца Садулаева решением МОК не допустили к лицензионному олимпийскому турниру

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев по решению Международного олимпийского комитета (МОК) не допущен к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), пишет ТАСС.

В сообщении говорится о том, что международный олимпийский комитет после очередной проверки обнародовал новые списки тех, кто не допущен к международным стартам. В нем и оказался двукратный победитель Олимпийских игр капитан команды Абдулрашид Садулаев.

Лицензионный турнир пройдет с 5 по 7 апреля в Баку. По словам президента ФСБР Михаила Мамиашвили, даже если Садулаев прилетит в Баку, его не допустят к соревнованиям из-за запрета.

Отмечается, что в Баку выступит чемпион Европы 2021 года Алихан Жабраилов. Для завоевания лицензий борцам будет необходимо выйти в финал.

На данный момент перед всеми российскими борцами стоит главная задача — добрать путевки на Олимпийские игры по спортивному принципу, резюмировали в ФСБР.

Ранее российская пловчиха-рекордсменка отказалась от участия в Олимпиаде. Спортсменка заявила, что не хочет участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.