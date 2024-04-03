Российская пловчиха-рекордсменка отказалась от участия в Олимпиаде

Пловчиха-рекордсменка Евгения Чикунова отказалась от участия в Олимпиаде-2024

Российская пловчиха-рекордсменка Евгения Чикунова отказалась от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что не хочет участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. «Буду следить. Но себя в качестве нейтрального спортсмена не вижу», — уточнила Чикунова.

В апреле 2023 года Чикунова установила новый мировой рекорд на чемпионате России в Казани. Она проплыла дистанцию 200 метров на спине за 2 минуты и 17,55 секунды.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с Вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.