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18:49, 4 апреля 2024Спорт

Карелин оценил недопуск российского борца-чемпиона к отбору на Олимпиаду

Карелин объснил недопуск борца Садулаева к отбору на ОИ боязнью конкуренции

Фото: Евгений Биятов / Pool / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по греко‑римской борьбе Александр Карелин оценил недопуск двукратного победителя Игр по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам россиянина, международные спортивные организации боятся сильных конкурентов. «Просто выталкивают, выдавливают. Руководствуются совершенно не спортивными принципами», — объяснил Карелин.

О недопуске Садулаева к лицензионному турниру в Баку стало известно утром 4 апреля. Для завоевания лицензий борцам будет необходимо выйти в финал.

Объединенный мир борьбы (UWW) объяснил решение поддержкой спортсменом специальной военной операции (СВО). Также на отстранение повлияло то, что Садулаев состоит в спортивном обществе «Динамо».

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      Алексей Гусев
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