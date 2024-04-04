Карелин оценил недопуск российского борца-чемпиона к отбору на Олимпиаду

Карелин объснил недопуск борца Садулаева к отбору на ОИ боязнью конкуренции

Трехкратный олимпийский чемпион по греко‑римской борьбе Александр Карелин оценил недопуск двукратного победителя Игр по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам россиянина, международные спортивные организации боятся сильных конкурентов. «Просто выталкивают, выдавливают. Руководствуются совершенно не спортивными принципами», — объяснил Карелин.

О недопуске Садулаева к лицензионному турниру в Баку стало известно утром 4 апреля. Для завоевания лицензий борцам будет необходимо выйти в финал.

Объединенный мир борьбы (UWW) объяснил решение поддержкой спортсменом специальной военной операции (СВО). Также на отстранение повлияло то, что Садулаев состоит в спортивном обществе «Динамо».