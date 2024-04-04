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13:25, 4 апреля 2024Спорт

Недопуск российского борца-чемпиона к отбору на Олимпиаду объяснили

UWW: чемпиона ОИ Садулаева не допустили к отбору на Игры из-за поддержки СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Объединенный мир борьбы (UWW) объяснил недопуск двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к лицензионному отборочному турниру на Игры 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

В UWW рассказали, что причиной стала поддержка спортсменом специальной военной операции (СВО), проводимой Россией на Украине. Также на отстранение повлияло то, что Садулаев состоит в спортивном обществе «Динамо».

О недопуске Садулаева стало известно ранее 4 апреля. Спортсмен был исключен из списков после очередной проверки Международного олимпийского комитета.

Лицензионный турнир пройдет с 5 по 7 апреля в Баку. Для завоевания путевки на Олимпиаду борцам будет необходимо выйти в финал.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.

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      Анастасия Борисова
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