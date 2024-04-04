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16:57, 4 апреля 2024Спорт

Легендарный бразильский футболист оценил чемпионат мира в России

Бывший бразильский футболист Кафу назвал чемпионат мира в России невероятным

Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Легендарный бразильский футболист Кафу оценил чемпионат мира 2018 года в России. Его слова приводит Sport24.

«У вас в стране прошел невероятный чемпионат мира! То, как был организован турнир — просто сумасшествие!» — заявил бывший спортсмен. Двукратный чемпион мира назвал организацию идеальной и обратил внимание на огромное количество иностранных болельщиков, которые веселились на улицах российских городов.

Чемпионат мира-2018 проводился в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что это был лучший и самый красивый мундиаль в истории.

Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале хорватов со счетом 4:2. Сборная России прошла в четвертьфинал, показав лучший результат в истории. В матче за выход в полуфинал мундиаля команда Станислава Черчесова уступила по пенальти сборной Хорватии.

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      Анастасия Борисова
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