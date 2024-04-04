Макрон высказался об отношении к россиянам на Олимпийских играх

Макрон заявил, что Париж примет россиян в духе олимпийских традиций на ОИ-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался об отношении к российским спортсменам на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

Макрон заявил, что россиянам окажут тот же прием, что и атлетам со всего мира. Политик подчеркнул, что Париж примет участников Игр в духе олимпийских традиций.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Играх. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) из-за отсутствия реакции на эти высказывания.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.