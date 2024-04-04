Найденному у племянника российского сенатора оружию дали объяснение
«Газета»: у племянника российского сенатора нашли не оружие, а лазертаг
В автомобиле племянника сенатора Сулеймана Геремеева Исы нашли не огнестрельное оружие, а оборудование для игры в лазертаг. Об этом «Газете» рассказала помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина.
По ее словам, мужчина вез имитацию оружия на соревнования на гражданском автомобиле и попал в незначительное ДТП. Подробности аварии ей неизвестны, уточнила она.
Ранее РБК сообщал, что полицейские обнаружили в багажнике Mercedes-Benz S650 Исы Геремеева четыре автомата, семь пистолетов и 701 патрон. На оружие не было разрешительных документов. Тогда Лазина уточнила, что Иса пока не задержан.