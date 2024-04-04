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17:34, 4 апреля 2024Спорт

Назван самый массовый вид спорта в России

Министерство спорта назвало футбол самым массовым видом спорта в России

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Министерство спорта России составило рейтинг самых массовых видов спорта в стране. Список назвал Sports.ru.

Первое место занимает футбол, им по официальной статистике в 2023 году занимались более 3,4 миллиона человек. На втором месте расположилось плавание с 2,7 миллиона занимающихся. Тройку замкнул волейбол (2,5 миллиона).

Больше всех занимающихся в процентном соотношении потеряло фигурное катание. Им за 2023 год прекратили заниматься 375 тысяч человек, сейчас количество представителей этого вида спорта равняется 247 тысячам.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в соревнованиях по рекомендации Международного олимпийского комитета. Также Россия лишилась права проведения многих крупных турниров.

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      Алексей Гусев
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