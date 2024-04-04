Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:48, 4 апреля 2024Экономика

Россияне захотели отсудить бренд Ericsson

«Ъ»: бренд Ericsson может остаться в России без правовой охраны

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский производитель кондиционеров «Русклимат» обратился в суд по интеллектуальным правам с просьбой досрочно прекратить правовую охрану охрану товарных знаков телекоммуникационной компании Ericsson из-за неиспользования, пишет «Коммерсантъ».

В материале отмечается, что речь идет об одном из первых дел такого рода, связанных с ушедшими из России иностранными организациями. Участники рынка считают, что бренд шведского производителя техники хотят начать использовать в РФ для выпуска или продажи товаров.

В Ericsson подтвердили, что знают об иске. Источник журналистов, близкий к истцу, утверждает, что обращение в суд осуществили «по просьбе иностранного партнера, который планирует ввозить в РФ свою технику под шведским брендом».

В 2022 году шведская компания уволила всех своих сотрудников и ликвидировала российское юрлицо. Как писали СМИ, власти европейской страны запрещают ей поставлять в Россию телекоммуникационное оборудование. На фоне этого произведенное Ericsson ввозится в РФ через параллельный импорт, но объем поставок в прошлом году существенно снизился.

Ранее стало известно, что ушедший из РФ шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA сохранил возможность оперативного возвращения на рынок страны, продлив срок действия права на собственный товарный знак до 2033 года. В соответствующем решении речь идет о логотипе, перечне услуг компании и праве официально продавать товары.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что ЦРУ передало России сообщение о теракте с пометкой «срочно». О чем знала американская разведка?

      Кучеров установил рекорд НХЛ

      Российское электричество стало дороже для бывшей республики СССР

      В России обратили внимание на пугающий ответ умной колонки о мультфильме

      У россиянина вытащили из багажа украшения на 400 тысяч рублей на рейсе из Турции

      Европа заменила российский трубопроводный газ российским СПГ

      Разгадано влияние облаков-наковален на планету

      На Украине подполье сообщило о переброске тяжелой техники

      56-летняя крестница короля Карла III снялась топлес на отдыхе

      Женщина приняла миллионный выигрыш в лотерею за уловку мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше