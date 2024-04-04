Россияне захотели отсудить бренд Ericsson

«Ъ»: бренд Ericsson может остаться в России без правовой охраны

Российский производитель кондиционеров «Русклимат» обратился в суд по интеллектуальным правам с просьбой досрочно прекратить правовую охрану охрану товарных знаков телекоммуникационной компании Ericsson из-за неиспользования, пишет «Коммерсантъ».

В материале отмечается, что речь идет об одном из первых дел такого рода, связанных с ушедшими из России иностранными организациями. Участники рынка считают, что бренд шведского производителя техники хотят начать использовать в РФ для выпуска или продажи товаров.

В Ericsson подтвердили, что знают об иске. Источник журналистов, близкий к истцу, утверждает, что обращение в суд осуществили «по просьбе иностранного партнера, который планирует ввозить в РФ свою технику под шведским брендом».

В 2022 году шведская компания уволила всех своих сотрудников и ликвидировала российское юрлицо. Как писали СМИ, власти европейской страны запрещают ей поставлять в Россию телекоммуникационное оборудование. На фоне этого произведенное Ericsson ввозится в РФ через параллельный импорт, но объем поставок в прошлом году существенно снизился.

Ранее стало известно, что ушедший из РФ шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA сохранил возможность оперативного возвращения на рынок страны, продлив срок действия права на собственный товарный знак до 2033 года. В соответствующем решении речь идет о логотипе, перечне услуг компании и праве официально продавать товары.