Российского футболиста задержали за пьяный дебош в Москве

Экс-футболиста «Спартака» Ахмедова задержали за пьяный дебош в московском кафе

Бывшего футболиста московского «Спартака» и подмосковных «Химок» Камалутдина Ахмедова задержали за пьяный дебош в столичном кафе. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По информации источника, инцидент произошел в заведении на Комсомольском проспекте. Экс-спортсмен начал вести себя агрессивно и мешал другим посетителям. Персонал кафе вызвал полицию. Ахмедова задержали и отвезли в отделение.

Отмечается, что и в участке футболист продолжал дебош. Затем он уснул. После пробуждения Ахмедов извинился и был отпущен с предупреждением.

Ахмедов находился в составе «Спартака» с 2000-го по 2004-й. Большую часть карьеры он провел в «Оренбурге», за который провел 101 матч и забил 11 мячей.

В январе сообщалось, что бывший футболист сборной России Павел Мамаев устроил дебош в самолете из-за перенесенного рейса. Футболист якобы отказался покидать салон, пока ему не отдадут детскую коляску, громко ругался, используя нецензурную лексику, а затем вышел из самолета.