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11:06, 4 апреля 2024Наука и техника

Стало известно о двух типах боевого ИИ в зоне СВО

ЦКБР: в ходе СВО используются БПЛА с двумя типами боевого ИИ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

В ходе специальной военной операции (СВО) стороны конфликта используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с двумя типами искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ТАСС стало известно от генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

«ИИ бывает двух типов, первый — вспомогательный. Он может донавести дрон на цель, когда оператор ее уже выбрал. То есть ИИ помогает попасть, а идентифицирует и выбирает цель все-таки человек», — сказал руководитель.

Другой задачей ИИ первого типа является навигация по изображению с камеры, в ходе которой проводится сопоставление получаемых изображений местности с загруженными в память данными (машинное зрение). «И те, и другие дроны с подобным ИИ уже используются в СВО обеими сторонами конфликта», — уточнил гендиректор.

Согласно Кузякину, в части использования ИИ первого типа российский БПЛА «Герань» сопоставим с израильским Harop, поэтому создание российского аналога последнего не является актуальным.

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По его словам, ИИ второго типа предполагает, что БПЛА самостоятельно (без радиоканалов и спутниковой навигации) совершает патрулирование и поиск целей. «Примером тому служит [беспилотник] Switchblade. Но пока об успехах таких дронов заявлять не приходится», — резюмировал Кузякин.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Украина применяет против России БПЛА с боевым ИИ.

Тогда же Кузякин заметил, что Вооруженные силы России опережают Вооруженные силы Украины в применении дронов с боевым ИИ.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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