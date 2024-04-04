Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:05, 4 апреля 2024Наука и техника

В России рассказали о боевых БПЛА третьей волны

ЦКБР: в ходе СВО особое значение имеют боевые БПЛА третьей волны

Фото: РИА Новости

В ходе специальной военной операции (СВО) особое значение имеют боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) третьей волны, создаваемые частными разработчиками, не стесненными жесткими регламентами государственных проектных организаций. Об этом ТАСС рассказал глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Характерными признаками третьей волны являются: доступность технологий, дешевизна элементной базы и, самое главное, весьма специфические знания», — заявил руководитель.

Кузякин отметил, что речь идет о компетенциях в области программирования, мобильных вычислительных комплексов, микроконтроллеров и свободного ПО. По его словам, специалист по умному дому способен собрать дрон третьей волны быстрее, чем весь коллектив НИИ, работающего над беспилотной тематикой.

Также Кузякин заявил, что в ходе СВО стороны конфликта используют БПЛА с двумя типами искусственного интеллекта (ИИ). Первый помогает донавести беспилотник на цель, второй (менее распространенный) позволяет БПЛА самостоятельно совершать патрулирование и поиск целей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Комментарии были угрожающие». Как Макрон отреагировал на переговоры министров обороны России и Франции?

      Бывших топ-менеджеров осудят за вывод 1,6 миллиарда рублей из российского банка

      Для консолей перестанут выпускать эксклюзивные игры

      Рабочим местом российской стриптизерши заинтересовалась Гострудинспекция

      Карелин оценил недопуск российского борца-чемпиона к отбору на Олимпиаду

      Сергей Зверев посоветовал россиянам носить «бабушкины» трусы

      В России назвали самую популярную сферу для трудоустройства

      Японский автопроизводитель заплатил три миллиарда рублей за уход из России

      Россияне назвали главные черты Путина

      Губернатор в русской косоворотке удивил Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше