В США заявили, что ЦРУ передало России сообщение о теракте с пометкой «срочно». О чем знала американская разведка?

Херш заявил, что ЦРУ отправило России предупреждение о теракте с пометкой срочно

Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники сообщил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США направляло России сообщение с пометкой «срочно» о предстоящем теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, предупреждений о готовящемся нападении было несколько.

США знали, что теракт произойдет «в краткосрочной перспективе»

По данным журналиста, разведка неоднократно предупреждала о нападении, в том числе одно сообщение было маркировано пометкой «срочно». Он уточнил, что ЦРУ передало его российской разведке перед концертом в «Крокусе».

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«Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере одно было маркировано "срочно" и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке», — написал он.

Один из собеседников Херша рассказал, что США также уведомили Россию, что информация о предстоящем нападении была достоверной, сам теракт должен произойти «в краткосрочной перспективе».

В России заявили, что данные США были без важных подробностей

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, комментируя сообщения о том, что США передали России информацию о теракте, заявил, что предоставленные данные не помогли выявить всех участников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл».

По его словам, ФСБ получала от Соединенных Штатов информацию, что возможен теракт, однако она была слишком общей, без важных подробностей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова также предположила, что в предупреждении США о теракте могло быть мало деталей. «Так можно сказать про любой большой публичный объект, что там грозит что-то. Должна быть какая-то конкретика, потому что без конкретики невозможно, это же будет какая-то паника. Вопрос между паникой и достоверной информацией очень тонкий», — подчеркнула она.