Врач назвал главные ошибки начинающих соблюдать ЗОЖ

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров назвал главные ошибки тех, кто начинает соблюдать ЗОЖ. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, первой ошибкой является питание. «Многие начинающие зожники предпочитают выбирать низкокалорийные продукты и голодать, забывая, что главное правило здорового питания — сбалансированность», — отметил врач.

Сахаров также рассказал, что многие новички сходу чрезмерно увлекаются физическими нагрузками. «Они думают, что чем больше тренировок, тем лучше. На самом деле это не так. Для того чтобы поддерживать тело в хорошей форме, достаточно двух-трех тренировок в неделю», — добавил Сахаров.

Врач также посоветовал обратить особое внимание на технику выполнения упражнений. По его мнению, первые несколько месяцев лучше заниматься под присмотром тренера.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь назвала главные ошибки в фитнесе, которые тормозят прогресс. Во-первых, Соболь посоветовала отказаться от напитков с кофеином после тренировки.