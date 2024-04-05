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06:50, 5 апреля 2024Силовые структуры

У племянника российского сенатора нашли незарегистрированное оружие. Куда Иса Геремеев вез автоматы и пистолеты?

Помощник Делимханова: у племянника сенатора Геремеева нашли оружие для лазертага

Фото: Bulkin Sergey news.ru / Global Look Press

В автомобиле племянника российского сенатора Сулеймана Геремеева сотрудники ДПС нашли арсенал оружия без разрешительных документов.

Иса Геремеев попал в незначительное ДТП. При осмотре места аварии в багажнике его Mercedes-Benz S650 полицейские увидели четыре автомата, семь пистолетов и 701 патрон. Помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина уточнила, что Иса не задержан.

Позднее Лазина уточнила, что стражи порядка нашли в машине не огнестрельное оружие, а оборудование для игры в лазертаг, которое мужчина вез на соревнования.

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Сулейман Геремеев впервые стал сенатором от Чечни в 2009 году. Комментируя это назначение, глава Республики Рамзан Кадыров заявил о его опыте и принципиальности. Ранее Геремеев занимал пост помощника Кадырова. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Экс-сенатор от Чечни оказался в центре скандала с оружием

В 2020 году сообщалось, что бывший сенатор от Чечни, предприниматель Умар Джабраилов потерял оружие. С заявлением о пропаже Джабраилов обратился в правоохранительные органы. По словам бизнесмена, ружье он потерял еще в 2016 году.

До этого экс-сенатор, оштрафованный в 2017 году за стрельбу под наркотиками у Кремля, попросил вернуть ему наградной пистолет, из которого он стрелял в элитном отеле в центре столицы, однако позже передумал. Оружие у него было изъято по решению суда. 29 августа 2017 года Джабраилов устроил стрельбу в гостинице Four Seasons. Ему были предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В момент стрельбы он находился под воздействием кокаина. Позже он был приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей. После этого бывшего сенатора исключили из партии «Единая Россия».

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      Марина Совина
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      У племянника российского сенатора нашли незарегистрированное оружие. Куда Иса Геремеев вез автоматы и пистолеты?

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