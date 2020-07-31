Бывший сенатор от Чечни потерял оружие

Предприниматель и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов, оштрафованный в 2017 году за стрельбу под кокаином у Кремля, потерял гладкоствольное ружье. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает РЕН ТВ.

С заявлением о пропаже Джабраилов обратился в правоохранительные органы. По словам бизнесмена, ружье он потерял еще в 2016 году.

Ранее сообщалось, что бывший сенатор попросил вернуть ему наградной пистолет, из которого он стрелял в элитном отеле в центре столицы, однако позже передумал. Оружие у него было изъято по решению суда.

29 августа 2017 года Джабраилов устроил стрельбу в гостинице Four Seasons напротив Кремля. Ему были предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В момент стрельбы он находился под воздействием кокаина. Позже он был приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

После этого бывшего сенатора исключили из партии «Единая Россия».

Джабраилов представлял Чечню в Совете Федерации с 2004 по 2009 год. После этого он занимал должность советника помощника президента. В 2000 году Джабраилов принимал участие в президентских выборах, однако ему удалось набрать всего 0,1 процента голосов.

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