Boeing заплатила миллиарды рублей из-за оторвавшейся двери самолета

Boeing заплатила 160 миллионов долларов из-за оторвавшейся двери самолета

Компания Boeing заплатила Alaska Air Group миллиарды рублей из-за инцидента с самолетом, у которого оторвалась дверь в воздухе. Об этом сообщило агентство Reuters.

В первом квартале 2024 года авиакомпания получила от производителя 160 миллионов долларов (14,8 миллиарда рублей) в качестве первоначальной компенсации за ущерб, причиненный временным простоем самолетов 737 Max 9. Этот платеж эквивалентен упущенной выгоде за квартал.

В Alaska Air Group добавили, что ждут дополнительной выплаты от Boeing. При этом в компании признали, что спрос на ее услуги остается высоким, несмотря на проблемы с самолетами.

В январе у лайнера Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета оторвалась часть фюзеляжа и дверь аварийного выхода. Это повлекло масштабные проверки самолетов производителя, в ходе которых нашли незатянутые болты. На фоне экспертиз производство лайнеров резко сократилось.