Два российских борца завоевали лицензии для выступления на Олимпиаде

Российские борцы Алирзаев и Семенов завоевали лицензии для выступления на ОИ

Российские борцы греко-римского стиля Милад Алирзаев и Сергей Семенов завоевали лицензии для выступления на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает Sport24.

Спортсмены смогли выйти в финал международного турнира в Баку, который является квалификационным. Алирзаев выступает в весовой категории до 87 килограммов, а Семенов — в весе до 130 килограммов.

Ранее 5 апреля глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сочла, что выступающие на Играх россияне не должны иметь гражданства страны.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в тот же день назвал желающих выступить на Играх российских теннисистов командой иноагентов.