Ирина Винер сочла нейтральных атлетов на ОИ людьми без российского гражданства

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер снова выступила с критикой россиян, которые планируют принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

«Если нет атрибутики, значит нет страны, если нет страны, значит это люди, которые не должны иметь российского гражданства. Если они не должны иметь российского гражданства, то они действительно нейтральные», — заключила Винер. Она добавила, что россияне, которые выступят на ОИ, станут сторонниками санкций Международного олимпийского комитета в отношении их страны.

Ранее Винер назвала бомжами нейтральных атлетов на Играх. Она обратила внимание, что фамилий россиян, которые станут олимпийскими чемпионами, не будет в медальном зачете, и посчитала это унижением.

5 апреля с критикой российских теннисистов, желающих выступить на ОИ, выступил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он назвал их командой иноагентов.