Intel сообщил о нулевой выручке и одном сотруднике в России

Выручка российской «дочки» Intel с одним сотрудником упала до нулевого уровня

Российские дочерние компании американской Intel — «Интел А/О» и «Интел Текнолоджис» — по итогам 2023 года показали нулевую выручку. Об этом со ссылкой на их отчетности пишет РБК.

При этом чистые убытки «дочек» снизились до 192 миллионов и 20,8 миллиона рублей соответственно, то есть на 92,1 процента и на 96,7 процента.

У обеих компаний штатная численность сотрудников с конца 2022 года равна одному человеку. В них числится только генеральный директор Алина Клушина. В начале 2022 года в «Интел А/О» работал 741 человек, а в «Интел Текнолоджис» — 47 человек.

Общая выручка Intel Corporation в 2024 году составила 54,2 миллиарда долларов (минус 14 процентов), а чистая прибыль — 1,7 миллиарда (в пять раз меньше, чем в 2022-м).

Компания одной из первых в 2022 году заявила об остановке поставок своей продукции в Россию и Белоруссию, а также приостановке деятельности в России. Для российских пользователей был даже закрыт доступ к сайту, хотя в январе 2023 года Intel вернул возможность открывать раздел с драйверами для выполнения гарантийных обязательств.

