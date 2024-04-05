Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
Сегодня
18:00 (Мск)
Жаклин Кристиан
Чарльстон
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
УНИКС
Единая лига ВТБ|Группа А
Кристина Букша
Сегодня
21:30 (Мск)
Камилла Рахимова
Богота
Вероника Кудерметова
Сегодня
22:30 (Мск)
Мария Саккари
Чарльстон
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
14:32, 5 апреля 2024Спорт

Канадским клубам вновь разрешат выбирать российских хоккеистов на драфте

TSN: Канадская хоккейная лига допустит россиян и белорусов к драфту 2024 года

Фото: James Carey Lauder-USA TODAY Sports / Reuters

Канадская хоккейная лига (CHL) вновь разрешит клубам выбирать российских и белорусских игроков на драфте. Об этом сообщил журналист телеканала TSN Даррен Дрегер в соцсети X.

Лига допустит россиян и белорусов к драфту 2024 года, который пройдет 3 июля. Дрегер заявил, что официально о решении, которое было принято советом директоров CHL, будет объявлено в течение суток.

28 апреля 2022 года CHL объявила о запрете для команд выбирать россиян и белорусов на драфте. Уточнялось, что решение было принято из соображений безопасности, благополучия и развития всех игроков.

CHL объединяет Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека, Хоккейную лигу Онтарио и Западную хоккейную лигу. В ней выступают игроки в возрасте от 16 до 20 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли доказательства связи нападения на «Крокус» с Украиной. Что обнаружили в телефоне террориста?

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      На Урале военных стали искать по объявлениям на остановках

      Молния ударила в 18 игравших в футбол школьников

      Россиянин в трусах влез в чужую квартиру и выкрал одежду с украшениями

      Фигурант дела о взрывчатке в украинских иконах стал свидетелем

      Названы цены на аналоги Hyundai Solaris в России

      Украина ввела санкции против 86 российских предприятий

      Обнаружена польза пыльцы в борьбе с переломами

      Стало известно о проблемах с ремонтом российских НПЗ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше