Канадским клубам вновь разрешат выбирать российских хоккеистов на драфте

TSN: Канадская хоккейная лига допустит россиян и белорусов к драфту 2024 года

Канадская хоккейная лига (CHL) вновь разрешит клубам выбирать российских и белорусских игроков на драфте. Об этом сообщил журналист телеканала TSN Даррен Дрегер в соцсети X.

Лига допустит россиян и белорусов к драфту 2024 года, который пройдет 3 июля. Дрегер заявил, что официально о решении, которое было принято советом директоров CHL, будет объявлено в течение суток.

28 апреля 2022 года CHL объявила о запрете для команд выбирать россиян и белорусов на драфте. Уточнялось, что решение было принято из соображений безопасности, благополучия и развития всех игроков.

CHL объединяет Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека, Хоккейную лигу Онтарио и Западную хоккейную лигу. В ней выступают игроки в возрасте от 16 до 20 лет.

