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18:55, 5 апреля 2024Мир

МИД России предупредил о рисках из-за действий НАТО в Закавказье

МИД России: действия НАТО в Закавказье провоцируют риски стабильности
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Каро Саакян / РИА Новости

Действия США и НАТО в Закавказье провоцируют риски стабильности и безопасности в регионе Закавказья. Об этом заявили в МИД России, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что новый раунд консультаций в сфере безопасности в регионе состоится в июне.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят Армении 65 миллионов долларов, что более чем на 50 процентов больше, чем два года назад. В частности, дипломат указал, что Вашингтон профинансирует сферы, связанные с государственным управлением и экономикой страны.

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