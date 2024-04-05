МИД России предупредил о рисках из-за действий НАТО в Закавказье

МИД России: действия НАТО в Закавказье провоцируют риски стабильности

Действия США и НАТО в Закавказье провоцируют риски стабильности и безопасности в регионе Закавказья. Об этом заявили в МИД России, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что новый раунд консультаций в сфере безопасности в регионе состоится в июне.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят Армении 65 миллионов долларов, что более чем на 50 процентов больше, чем два года назад. В частности, дипломат указал, что Вашингтон профинансирует сферы, связанные с государственным управлением и экономикой страны.