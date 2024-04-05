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05:22, 5 апреля 2024Из жизни

Мужчина случайно раскрыл измену жены соседа

Daily Star: мужчина случайно узнал об измене жены соседа из-за шутки

Фото: Unsplash

Пользователь социальной сети X (бывший Twitter) из-за шутки случайно раскрыл измену жены соседа. Его слова передает Daily Star.

Мужчина рассказал, что в выходной услышал, как сосед громко занимается сексом со своей женой. Позже он столкнулся с ним, когда выносил мусор. Пользователь не упустил возможность пошутить над произошедшим, намекнув, что слышал, как сосед предавался любовным утехам с женой. «Оказалось, что в те выходные он был на мальчишнике, а она спала с кем-то другим. Упс», — пишет он.

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Публикация мужчины собрала более 800 тысяч просмотров и множество комментариев. Некоторые пользователи назвали автора поста героем за то, что он помог соседу уличить его жену в романе на стороне. «Ты оказал ему большую услугу», — заявляет один комментатор.

Ранее пользовательницу TikTok назвали гением за необычный способ отомстить изменившему ей партнеру. Девушка по имени Джейми рассказала, что жених изменил ей и бросил после того, как она уличила его в неверности.

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      Алиса Удовик
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