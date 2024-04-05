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11:13, 5 апреля 2024Россия

Коллега напавшего на российского губернатора мужчины раскрыла подробности о нем

Коллега напавшего на Чибиса заявила «Ленте.ру», что мужчина «был нормальным»

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

Коллега жителя города Апатиты Александра Быданова, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, назвала его доброжелательным. Подробностями о мужчине она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, Быданов работал бригадиром по содержанию и ремонту путей на железной дороге, имел 7-й разряд. «То, что он совершил, очень удивило, была в шоке, если честно. Мы общались уже давно, года два назад, связь не поддерживали, но, когда мы общались, человек был абсолютно нормальным, доброжелательным, общительным», — охарактеризовала напавшего на губернатора знакомая.

Женщина также сообщила, что у Быданова есть двое детей, но вместе с супругой он не проживает. «Он их любит, часто про них рассказывал. И мать у него есть, тоже часто к ней приезжал, навещал, на тот момент, когда мы общались», — рассказала коллега.

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло во время его встречи с местными жителями в Апатитах. Его ударили ножом в живот. Напавшего на него мужчину задержали. В ходе задержания он был ранен в ногу. Как объяснил мужчина, он совершил нападение по велению голоса в голове. Позднее следователи заявили, что он сделал это из-за личной неприязни к Чибису.

Быданова обвиняют в покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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      Екатерина Смирная
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