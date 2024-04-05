Пассажирский самолет прервал взлет из-за пожара в двигателе

ABC News: самолет Southwest Airlines прервал взлет из-за пожара в двигателе

Самолет американской авиакомпании Southwest Airlines прервал взлет из-за пожара в двигателе. Подробностями истории поделилось местное издание ABC News.

Уточняется, что инцидент произошел в международном аэропорту города Лаббок в штате Техас. Летевший в Лас-Вегас пассажирский лайнер прекратил разбег и вернулся к выходам на посадку после того, как летный экипаж сообщил о возгорании.

«Самолет разгонялся и собирался взлететь, а потом мы услышали стук, — рассказала пассажирка рейса Лиза Пауэлл. — Это не казалось страшным. Мы подумали, что лопнула шина. Но пилот подошел и сказал: "В двигатель что-то попало, и вышло пламя"».

В заявлении аэропорта говорится, что все пассажиры смогли безопасно выйти из самолета и вернуться в терминал. Позже их отправили в точку назначения другим бортом.

В марте двигатель самолета американской авиакомпании United Airlines со 167 пассажирами на борту загорелся через полчаса после взлета. Очевидцам удалось снять видео, на котором заметно пламя.

