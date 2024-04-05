Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:25, 5 апреля 2024Путешествия

Пассажирский самолет прервал взлет из-за пожара в двигателе

ABC News: самолет Southwest Airlines прервал взлет из-за пожара в двигателе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет американской авиакомпании Southwest Airlines прервал взлет из-за пожара в двигателе. Подробностями истории поделилось местное издание ABC News.

Уточняется, что инцидент произошел в международном аэропорту города Лаббок в штате Техас. Летевший в Лас-Вегас пассажирский лайнер прекратил разбег и вернулся к выходам на посадку после того, как летный экипаж сообщил о возгорании.

Материалы по теме:
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
Самолеты Boeing разваливаются прямо в воздухе. Это уже привело к двум катастрофам. Грозит ли опасность россиянам?
11 января 2024
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
12 марта 2024

«Самолет разгонялся и собирался взлететь, а потом мы услышали стук, — рассказала пассажирка рейса Лиза Пауэлл. — Это не казалось страшным. Мы подумали, что лопнула шина. Но пилот подошел и сказал: "В двигатель что-то попало, и вышло пламя"».

В заявлении аэропорта говорится, что все пассажиры смогли безопасно выйти из самолета и вернуться в терминал. Позже их отправили в точку назначения другим бортом.

В марте двигатель самолета американской авиакомпании United Airlines со 167 пассажирами на борту загорелся через полчаса после взлета. Очевидцам удалось снять видео, на котором заметно пламя.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили беспилотником по ЗАЭС

      Тряска прервала заседание ООН

      Модернизированные «Акации» и «Мста-С» поставили в войска

      На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

      В России отреагировали на новый удар ВСУ по Запорожской АЭС

      Мамаева показала архивное фото в молодости до изменений во внешности

      На Украине в уголовных преступлениях обвинили более 50 депутатов Рады

      На Украине предложили лишать свободы за отказ от медосмотра в военкоматах

      Еще одному фигуранту дела о теракте в «Крокусе» избрали меру пресечения

      Заключенные отсудили у тюрьмы право посмотреть на солнечное затмение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше