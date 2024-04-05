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10:22, 5 апреля 2024Россия

Представитель Чибиса ответила на вопрос об исполняющем обязанности губернатора

Пресс-секретарь Чибиса: решение о врио губернатора примут в ближайшее время
Андрей Чибис

Андрей Чибис. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Решение о временно исполняющем обязанности губернатора Мурманской области примут в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-секретарь раненного ножом главы региона Андрея Чибиса Лилия Сечкина, ее слова приводит ТАСС.

Нападение на политика произошло во время его встречи с местными жителями в Апатитах. Его ударили ножом в живот. Напавшего на него мужчину задержали. В ходе задержания он был ранен в ногу. Как объяснил нападавший, он совершил нападение по велению голоса.

Известно, что мужчина, ранивший Чибиса, ранее был судим.

Ранее появились подробности о действиях мурманского губернатора сразу после нападения.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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