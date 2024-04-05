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16:40, 5 апреля 2024Спорт

Российский олимпийский призер попросил аннулировать его нейтральный статус

Пловец Иван Гирев попросил World Aquatics аннулировать его нейтральный статус
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский пловец Иван Гирев попросил Международную федерацию плавания (World Aquatics) аннулировать его нейтральный статус. Об этом организация сообщила РИА Новости.

«После разговора с независимым отделом по обеспечению честности в водных видах спорта мы можем подтвердить, что мистер Гирев попросил аннулировать его статус нейтрального независимого спортсмена», — говорится в заявлении.

23-летний Гирев получил нейтральный статус осенью 2023 года. Спортсмен является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в эстафете. Также на его счету два золота и бронза чемпионатов Европы и три серебра чемпионатов мира.

4 сентября 2023 года бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. К соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

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