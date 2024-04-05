Российский олимпийский призер попросил аннулировать его нейтральный статус

Пловец Иван Гирев попросил World Aquatics аннулировать его нейтральный статус

Российский пловец Иван Гирев попросил Международную федерацию плавания (World Aquatics) аннулировать его нейтральный статус. Об этом организация сообщила РИА Новости.

«После разговора с независимым отделом по обеспечению честности в водных видах спорта мы можем подтвердить, что мистер Гирев попросил аннулировать его статус нейтрального независимого спортсмена», — говорится в заявлении.

23-летний Гирев получил нейтральный статус осенью 2023 года. Спортсмен является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в эстафете. Также на его счету два золота и бронза чемпионатов Европы и три серебра чемпионатов мира.

4 сентября 2023 года бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. К соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.