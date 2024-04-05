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17:54, 5 апреля 2024Спорт

Российский самбист назвал украинского соперника братом

Российский самбист Токарев назвал украинского соперника Воропаева братом

Фото: @takhir_tokarev

Российский самбист Тахир Токарев после победы над украинцем Александром Воропаевым на Кубке мира в Ереване назвал братом своего оппонента. Его слова приводит «МК-Спорт».

«Я говорю это искренне и от всего сердца. Я люблю своих соперников и то, что делаю. Они дают мне возможность расти, и неважно, представитель это Украины или другой страны», — завил Токарев.

Токарев стал победителем Кубка мира в весовой категории до 64 килограммов. В финале ему противостоял Воропаев.

Осенью прошлого года Международная федерация самбо разрешила участникам чемпионата мира, также проходившего в Ереване, отказаться от традиционного рукопожатия в конце схваток. Инициатором была сборная Украины.

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      Алексей Гусев
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