Российский самбист назвал украинского соперника братом

Российский самбист Токарев назвал украинского соперника Воропаева братом

Российский самбист Тахир Токарев после победы над украинцем Александром Воропаевым на Кубке мира в Ереване назвал братом своего оппонента. Его слова приводит «МК-Спорт».

«Я говорю это искренне и от всего сердца. Я люблю своих соперников и то, что делаю. Они дают мне возможность расти, и неважно, представитель это Украины или другой страны», — завил Токарев.

Токарев стал победителем Кубка мира в весовой категории до 64 килограммов. В финале ему противостоял Воропаев.

Осенью прошлого года Международная федерация самбо разрешила участникам чемпионата мира, также проходившего в Ереване, отказаться от традиционного рукопожатия в конце схваток. Инициатором была сборная Украины.