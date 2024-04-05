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11:33, 5 апреля 2024Культура

Собчак высказалась о голой фотосессии Моргенштерна

Собчак назвала откровенные фотографии Моргенштерна красивыми
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала голую фотосессию российсого хип-хоп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Она оставила комментарий под постом артиста в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Красиво», — высказала свое мнение Собчак.

Ранее сообщалось, что налоговая проверит популярный лейбл «Рифмы и панчи» после жалоб Алишера Моргенштерна и других артистов на дробление доходов.

До этого 26-летний исполнитель поделился серией снимков, на которых он позирует сидя на кровати. При этом на размещенных снимках видно, что Моргенштерн предстал перед камерой полностью обнаженным. Поклонники разделились во мнениях по поводу съемки знаменитости в комментариях.

ЖЗЛ
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